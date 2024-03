Catch : Un gros nom annonce son retour à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme le retour de CM Punk l’a bien montré aux Survivor Series en novembre dernier, la porte de la WWE n’est fermée pour personne. Et ça, Mercedes Moné l’a bien compris. Révélée sous le nom de Sasha Banks, la catcheuse attendue à l’AEW a d’ores et déjà annoncé qu’elle se voyait faire son retour au sein de l’organisation reine du catch à l’avenir.

C’est un coup de tonnerre qui s’était produit à la WWE en mai 2022. Alors qu’elles étaient championnes par équipe, Mercedes Moné et Trinity Fatu, aussi connues sous le nom de Sasha Banks et Noami, claquaient littéralement la porte de la compagnie après avoir appris leur participation à un Six Pack Challenge match offrant à la gagnante une chance pour la ceinture mondiale féminine. Un désaveu pour la division par équipe incitant les deux femmes à quitter la WWE. Si Naomi a filé à la TNA avant de faire son retour au sein de l’organisation reine du catch en début d’année 2024, Sasha Banks, qui combat désormais sous le nom de Mercedes Moné, s’est envolée pour le Japon et devrait officiellement rejoindre l’AEW mercredi prochain. Malgré cette fin prématurée et la nouvelle aventure à venir, l’ancienne championne du monde s’imagine déjà retrouver la WWE à l’avenir.

« Je sais que je retournerai à la WWE un jour »

« Je sais que j'y retournerai un jour. Ce n'est pas fini , a lâché Mercedes Moné dans un entretien accordé à Mack Cut . J'ai encore beaucoup de choses à faire dans le catch, dans beaucoup d'endroits ». Avant de retrouver Raw ou SmackDown, celle qui s’est fait connaître en tant que Sasha Banks entend poursuivre sa carrière ailleurs, sans aucunement regretter son départ en 2022 comme elle l’a expliqué auprès de The Kick Rocks podcast .

« Je crois vraiment, non seulement en l'univers, mais aussi en moi-même et je crois en une puissance supérieure de lumière qui m'entoure. Quelque chose en moi m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et que je me défende. La décision a été très difficile à prendre, car catcher à la WWE a été toute ma vie. Si les gens ne le savent pas, c'est toute ma vie. Et c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Mais c'est aussi celle dont je suis le plus fier. C'est fou parce que je ne serais pas assise ici, à vivre la meilleure version de ma vie et à devenir tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je peux être tout ce dont j'ai toujours rêvé et plus encore. Vous n'avez pas idée. Et cela me rend si excitée parce que ce moment a changé toute ma vie pour le meilleur. Je suis tellement reconnaissante pour ce moment. Je suis tellement fière de moi. Je suis si fière de Trinity [Naomi]. Je suis tellement fière de notre force. » L’avenir s’écrit donc du côté de la All Elite Wrestling pour Mercedes Moné, attendu à Boston mercredi à l’occasion d’un épisode spécial de Dynamite. Malgré cette signature au sein de la concurrence, alors que la WWE était à ses trousses, la star de 32 ans qui fera dans le même temps son retour de blessure n’affiche aucune rancune.

« Je ne peux que dire du bien de la WWE »