MMA : Du jamais vu ! Doumbè s’incline contre Baki à cause d’une écharde (vidéo)

Florian Barré

Parmi tous les scénarios possibles, personne n’aurait misé sur celui-ci. Alors que l’Accor Arena de Paris était plein à craquer pour le main-event du PFL Paris 2, opposant Cédric Doumbè à Baysangur Chamsoudinov, une histoire improbable a eu lieu. En effet, « The Best » s’est vu être déclaré inapte a terminer le combat face à son homologue à cause d’une écharde dans le pied gauche.

Le main-event du PFL Paris 2 n’aura pas tenu toutes ses promesses. Pas de KO, ni de soumission, ni de décision des juges n’auront départagé Cédric Doumbè et Baysangur « Baki » Chamsoudinov. C’est bien une simple écharde qui porte toute l’attention sur elle depuis l’arrêt de l’arbitre. Alors que le septuple champion du Glory demandait à être rapidement soigné pour un problème au pied, il a été très rapidement déclaré inapte à continuer, ce contre son gré : « J'avais un morceau de verre, ou un bout de bois, dans mon orteil, je voulais juste l'enlever et continuer à me battre » a-t-il lâché après le combat.

🚨 Le combat à été arrêté car Doumbé se plaignait d’avoir une écharde au pied. Marc Goddard a mal compris l’intervention de Doumbe et l’a arrêté ! 🤯#PFLParis pic.twitter.com/bUKdpR6yQ1 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) March 7, 2024

Baki remporte le main-event par TKO

Ainsi, Baki a été déclaré vainqueur par TKO. Un succès non démérité au vu des deux premiers rounds mais qui pose question. Comment un bout de bois peut-il se retrouver dans une cage de MMA ? Par ailleurs, l’arrêt prématuré de l’arbitre a mis tout l’Accor Arena en rogne. Plus de 20 000 personnes étaient présentes pour assister à ce combat légendaire entre les deux français et ont ainsi dû rentrer chez eux bredouilles.

Les autres résultats du PFL Paris 2

Kevin Del bat Younes Najid par soumission au R1

Florim Zendeli bat Tomasz Langowski par soumission au R1

Daniele Scatizzi bat Aleksandr Chizov par soumission au R1

Connor Hughes bat Anatolij Baal par TKO au R1

Patrick Habirora bat Claudio Pacella par décision unanime

Islem Masraf bat Mickael Groguhe par KO au R1

Daniele Miceli bat Yassin Najid par soumission au R1

Jakub Kaszuba bat Kane Mousah par décision unanime

Ignacio Capella bat Yazid Chouchane par KO au R2

Ibrahim Mané bat Chequina Noso Pedro par décision partagée

Abdoul Abdouraguimov bat Jack Grant par décision partagée