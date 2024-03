MMA : Déçu, Doumbè tacle violemment l’arbitre

Florian Barré

Le 30 septembre dernier, Cédric Doumbè avait brillamment validé sa réputation de nouvelle icône du MMA, en terrassant Jordan Zebo en un temps record, lors de son premier combat au sein du PFL. Face à Baysangur Chamsoudinov, ça n’a pas été la même histoire. Le Franco-camerounais n’a pas pu aller au bout des 15 minutes en raison d’une épine bloquée sur son gros orteil… De quoi être bien frustré !

Ce devait être le duel au sommet de ce PFL Paris 2. Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov, invaincus dans l’octogone avant leur combat de ce jeudi soir — avec des bilans respectifs impressionnants de 5-0-0 et 9-0-0 — se sont quittés dans la frustration. Si Baki a été désigné vainqueur par TKO, il aurait certainement aimé que cela arrive autrement qu’à cause d’une écharde présente dans le pied de son adversaire. De son côté, The Best peut nourrir des regrets, lui qui revenait bien après un premier round totalement dominé par son homologue.

Un rêve gâché par une épine

Après sa défaite, Doumbè a d’ailleurs témoigné de sa frustration, remettant notamment en cause la décision arbitrale prise plus tôt dans la soirée : « J’suis déçu parce que je voyais souvent ce genre de décision à la télé, avec le même arbitre. Eh lui faut le mêler ! » a-t-il lâché en zone de presse. « Et à chaque fois que je voyais ça je me disais ‘j’espère que ça va jamais m’arriver ce genre de situation’. J’suis déçu parce que je voulais, premièrement faire plaisir au public, deuxièmement faire plaisir à ma famille qui était là. C’était mon rêve Bercy. »

« J’étais jaloux de l’UFC »