MMA - UFC : Après avoir mis KO Saint-Denis, Poirier de retour en juin ?

En s’imposant par KO face à Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier s’est offert une nouvelle chance de remporter la ceinture des poids légers de l’UFC. « The Diamond » pourrait saisir cette dernière opportunité contre Islam Makhachev. Le Daghestanais ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de remettre rapidement son titre en jeu, peut-être même dès le mois de juin.

Après sa grande victoire à l'UFC 299 contre Benoît Saint-Denis au Kaseya Center de Miami, Dustin Poirier, frustré, a déclaré qu'il n'y avait pas de voie limpide vers une chance au titre dans la division des poids légers. Mais cela ne semble plus être le cas depuis que le manager du champion lightweights Islam Makhachev a lancé un défi au Diamond . « Dustin Poirier a pris un risque énorme ce soir et s'est imposé et avait l'air incroyable », a écrit Ali Abdelaziz sur X.

Poirier vs. Makhachev le 22 juin ?

« Dustin contre Islam en juin, surtout que tout le monde se bat. Si l’UFC est d’accord avec cela, alors Islam serait partant. » a ajouté Abdelaziz. Ce à quoi Poirier a répondu « Islam en juin ». Pour rappel, il y a trois soirées UFC en juin : l’UFC 302 le 1er, l’UFC Riyadh le 22 et l’UFC 303 le 29. Aucun événement principal n’est défini, donc Abdelaziz pourrait parler de n’importe lequel d’entre eux. Mais il y a eu des spéculations selon lesquelles Islam Makhachev serait une évidence pour l'événement en Arabie saoudite, compte tenu de sa popularité dans la région.

Il y a un couac dans l’opération