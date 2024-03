MMA - UFC : Mis KO, Benoit Saint-Denis rejoint McGregor !

La rédaction

Ce samedi, à Miami, à l’occasion de l’UFC 299, Benoit Saint-Denis avait rendez-vous avec son histoire et surtout avec un adversaire prestigieux : Dustin Poirier. Annoncé favori par certains pour ce combat, co-main event de la soirée, le Français a commencé fort avec un premier round impressionnant. Malheureusement, l’Américain a fait parler sa force de frappe au deuxième round, mettant alors KO Benoit Saint-Denis. Une victime de plus pour Dustin Poirier.

Après sa convaincante victoire face à Matt Frevola en novembre dernier, Benoit Saint-Denis s’attaquait à une montagne bien plus haute ce samedi soir à Miami pour l’UFC 299. Après être entré dans le Top 15 de sa catégorie, le Français avait l’occasion de débarquer dans le Top 5 et espérer un possible combat pour le titre face à Islam Makhachev. Pour cela, il fallait l’emporter face à Dustin Poirier, légende de l’UFC et actuel 3ème de la catégorie. Une affiche XXL pour Benoit Saint-Denis, étendard du MMA français avec Cyril Gane. Et alors qu’on pouvait rêver après un premier round totalement dominé par l’ancien militaire tricolore, Benoit Saint-Denis s’est écroulé au deuxième round. Pourtant mis en garde par son entraîneur de ne pas faire la bagarre avec Dustin Poirier, ça n’a pas été suffisant puisque Benoit Saint-Denis a été surpris par les poings de son adversaire, finissant ainsi KO.

Benoit Saint-Denis après McGregor et Gaethje

Ça fait maintenant 29 victoires en carrière pour Dustin Poirier et ce KO face à Benoit Saint-Denis est le 14ème pour l’Américain. La star française du MMA aurait donc fait les frais du natif de Lafayette en Louisiane, rejoignant à cette occasion la liste des victime prestigieuse de Dustin Poirier. Qui retrouve-t-on alors désormais aux côtés de Saint-Denis ? Au cours de son impressionnante carrière à l’UFC, l’Américain aura notamment réussi à battre Conor McGregor à deux reprises. Rien que ça. Mais on peut également ajouter Justin Gaethje, Michael Chandler, Dan Hooker, Max Holloway ou encore Anthony Pettis.

Dustin Poirier battu par Khabib Nurmagomedov !

L’ascension de Benoit Saint-Denis à l’UFC a donc connu un coup d’arrêt ce samedi soir face à Dustin Poirier. La marche était-elle trop haute pour le Français ? Surpris au deuxième round par la boxe de l’Américain, Saint-Denis n’ajoutera donc pas un prestigieux nom à son palmarès à l’UFC, lui qui est désormais en 13 victoires pour 2 défaites. Certains ont pourtant réussi à se défaire de Dustin Poirier, lui qui restait notamment sur un revers face à Justin Gaethje sur KO. De même, le combattant de 35 ans avait également été soumis par Charles Oliveira et Khabib Nurmagomedov. En 2014, Conor McGregor s’était également imposé par TKO face à Poirier, lui qui avait connu la première de ses 8 défaites à l’UFC en 2010 face à Danny Castillo.