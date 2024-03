MMA - UFC : Après son KO, Poirier encense Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Dustin Poirier est toujours un poids léger de très haut niveau. L’Américain l’a encore prouvé ce dimanche, face à Benoît Saint-Denis, lors du co-main event de l’UFC 299 à Miami. Le numéro 3 des lightweights a pris la foudre pendant un round avant d’assommer le combattant Français grâce à sa puissance dévastatrice. Après sa victoire, « The Diamond » a malgré tout pris le temps de féliciter son homologue avec sincérité.

Après sa défaite face à Justin Gaethje en juillet dernier, Dustin Poirier est repassé dans le vert ce dimanche en s’imposant par KO contre Benoît Saint-Denis, le laissant allonger sur le sol au milieu de la deuxième reprise. Pourtant, durant le premier round, l’Américain a passé le plus plus clair de son temps à être en difficulté. En dehors de quelques tentatives de guillotine, The Diamond a souffert, lui qui était constamment acculé par le God of War . Ainsi, les juges ont annoncé à l’unanimité que le tricolore avait remporté les cinq premières minutes du combat.

MMA - UFC : L’incroyable KO subi par Benoît Saint-Denis (vidéo) https://t.co/4OQ3iMr7qS pic.twitter.com/9pUraUcynF — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« Il faut rendre la pareille »

Finalement, deux minutes et trente secondes plus tard, Dustin Poirier assénait un crochet du droit fatal, à un BSD dépourvu de toute garde. Dans son entretien d’après-combat avec Joe Rogan, le natif de Louisiane a rendu hommage à l’ancien militaire : « Il n’était pas particulièrement célèbre, il prend de l’ampleur. Mais il a fini ses 5 derniers adversaires. Il est dangereux. Il a fini toutes ses victoires et il n’abandonne jamais. Quand j’ai vu ça, j’ai regardé ses combats, il a affronté un ami à moi. J’ai dis ‘Vous savez quoi ? Je dois faire ce combat en l’honneur de notre sport’. Eddie Alvarez m’a donné ma chance à Dallas, alors que c’était un ancien champion et que j’étais un prospect. Il faut rendre la pareille. Tu protèges ta place ou tu la perds. C’est la base de notre sport. »

Une défaite prometteuse !