MMA : Après avoir battu Doumbè, Baki réagit à la défaite de Saint-Denis

Florian Barré

Après son succès étonnant contre Cédric Doumbè - victime d’une écharde au début du troisième round - Baysangur Chamsoudinov a apporté son soutien à un autre combattant : Benoît Saint-Denis. Malheureusement pour le MMA Français, cela n’a pas suffi puisque le « God of War » s’est fait mettre KO samedi soir par Dustin Poirier. L’occasion pour « Baki » d’apporter une nouvelle fois toute sa considération à son homologue tricolore.

La semaine dernière était une semaine charnière dans l’histoire du MMA Français. En effet, deux des combats les plus importants de l’histoire de la discipline pour des combattants tricolores ont eu lieu en l’espace de trois jours. Et alors que Baysangur Chamsoudinov a dompté Cédric Doumbè d’une drôle de manière le jeudi, Benoît Saint-Denis s’est lui incliné contre une légende de l’UFC le samedi. Mis KO par Dustin Poirier au milieu du deuxième round, après une première reprise convaincante, BSD n’entre toujours pas dans le top 10 des poids légers de l’UFC.

MMA : La somme totalement folle demandée par le clan de Baki pour une revanche contre Doumbè https://t.co/Gjth9um9Bs pic.twitter.com/Sl2e96AAOm — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Baki affiche son soutien à Saint-Denis

Cependant, le God of War a reçu une vague de messages le poussant à ne pas abandonner l’idée de porter un jour une ceinture au tour de la taille. Parmi ses plus fidèles suiveurs, un certain Baysangur Chamsoudinov s’est exprimé sur X : « La mi distance ça pardonne pas avec ce genre d’adversaire, force à toi Benoît Saint-Denis, tu reviendras encore meilleur […] Une des grosses forces de Benoît pendant sa carrière, c’est ce mental de guerrier qui accepte les coups pour imposer son jeu, aujourd’hui ça lui a couté le combat mais critiquer son style de combat (qui l’a emmené si haut) n’aurait pas de sens je pense. »

