MMA - UFC : Benoît Saint-Denis désigne son prochain adversaire !

Florian Barré

Alors que Dustin Poirier conseillait à Benoît Saint-Denis de prendre quelques semaines de repos après son KO subi en marge de l’UFC 299, le combattant français est vite retourné à l’entraînement. Le « God of War » a déjà planifié la suite de son année et ne compte pas perdre de temps, lui qui avait promis fin 2023 de la « guerre et du sang » ajoutant être « plein de motivation » pour 2024. Ainsi, Saint-Denis veut vite se rapprocher de la ceinture, et ça pourrait passer par un combat contre Beneil Dariush.

Ce mardi, Benoît Saint-Denis a posté une photo sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’une citation : « Retour au travail ». L’ancien membre des forces spéciales est ainsi déjà de retour à l’entraînement, après sa grosse défaite face à Dustin Poirier il y a 10 jours. Ce revers face à l’un des combattants les plus expérimentés de l’UFC a cependant convaincu Dana White puisque BSD est passé de la 12e à la 11e place chez les poids légers.

MMA : Conor McGregor officialise son retour à l’UFC ! https://t.co/4T68blQost pic.twitter.com/IMvJ4euUI0 — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

BSD veut Beneil Dariush !

Désormais, le Français va devoir mettre de côté ses envies de titre et se concentrer sur un adversaire pointant entre la 5ème et la 10ème place de la catégorie. Interrogé par le journaliste Ariel Helwani, Benoit Saint-Denis a réalisé son premier call-out officiel depuis l'UFC 299. Le God of War souhaite affronter Beneil Dariush, numéro 7, dès cet été : « Je ne sais pas si Dariush a déjà un combat dans son calendrier, mais je sais que c'est le combat que l'UFC souhaitait avant de me proposer Poirier. Ce serait un énorme combat. Une énorme opportunité. » a-t-il révélé.

Un combat qui pourrait avoir lieu au début de l’été