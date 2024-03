MMA : Une légende de l’UFC se moque de Cédric Doumbè

Florian Barré

Le combat entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov a fait beaucoup parler en France mais aussi à l’international. En effet, une semaine et demie après l’arrêt du duel par l’arbitre Marc Goddard à cause d’une écharde coincée dans l’orteil du natif de Douala, Daniel Cormier, véritable légende de l’UFC, en a remis une couche. Celui-ci s’est ouvertement moqué de la performance du Français en comparaison avec celle de Jack Della Maddalena deux jours plus tard.

Lors de l'UFC 299 qui a eu lieu quelques heures après le PFL Paris 2, Daniel Cormier était aux commentaires de l'évènement. Et le consultant américain a assisté à une prouesse d'un combattant, Jack Della Maddalena, qui a vaincu Gilbert Burns par KO dans la 3e reprise après s'être fracturé l'avant-bras au début de l’affrontement. Dans l'émission Good Guy/Bad Guy sur ESPN, Cormier a ainsi fait la comparaison avec l'écharde de Cédric Doumbè.

Cormier attaque Doumbè

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a ainsi remis en cause l’attitude du Français en comparaison avec celle de l’Australien mentionné plus tôt : « C’est le bon gars (Della Maddalena) qui a gagné. Il est incroyablement durable, il est incroyablement dur, et cela vous montre ce que l’adrénaline fait pour vous. Un gars s’est fait arrêter parce qu’il avait une écharde, l’autre s’est battu avec un bras cassé et a fait le travail. C’est le niveau de combat que nous voyons à l’UFC, et parfois vous ne le voyez pas dans d’autres endroits. »

L’UFC synonyme d’une ténacité à toute épreuve ?

Une différence de résilience notable selon Cormier, qui corrobore parfaitement avec les organisations dans lesquelles se retrouvent les combattants. Pour ce dernier, l'UFC représente l'apogée de la ténacité et du courage, où des athlètes comme Della Maddalena démontrent une capacité à surmonter la douleur et les blessures pour atteindre la victoire.