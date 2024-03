MMA - Boxe : Usman vole à la rescousse de Ngannou après son gros KO

Florian Barré

Cela fait une semaine maintenant que Francis Ngannou s’est relevé après s’être retrouvé au sol, inconscient, durant le deuxième round de son combat contre Anthony Joshua à Riyad, en Arabie saoudite. Le Camerounais a subi un terrible KO, obligeant le corps médical à lui donner un masque à oxygène alors qu’il était encore sur le ring. Ainsi, Kamaru Usman, célèbre combattant de MMA à l’UFC, lui a récemment apporté tout son soutien dans cette épreuve difficile.

Ami fidèle de Francis Ngannou, Kamaru Usman a assisté avec regret à la récente défaite par KO du Predator face à Anthony Joshua en Arabie saoudite. Alors qu’il reste lui aussi sur une défaite contre Khamzat Chimaev à l’UFC, The Nigerian Nightmare a fait part de sa peine, mais a aussi transmis des conseils précieux au natif de Batié dans son podcast. En réalité, si Usman s’est montré si affecté par la déconvenue récemment citée, c’est parce qu’à une époque, l’organisation reine du MMA était dominée par les Three Kings : Ngannou, Usman et Israel Adesanya. Aujourd’hui, les trois athlètes africains ne sont plus sur le trône.

MMA - UFC : Poirier se paye la tête de Saint-Denis sur les réseaux, il réagit ! https://t.co/18cS21vJWR pic.twitter.com/miv6ZTdMOy — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Usman tire son chapeau à Joshua

« C’était vraiment, vraiment dur de regarder ce combat, a d’abord affirmé le Nigérian. Je n’arrive même pas à trouver les mots. Je pense que vous pouvez toujours mettre en avant différentes choses qui pourraient avoir joué un rôle là-dedans, mais le résultat parle de lui-même. En tout cas, c’était dur de voir mon frère s’écrouler comme ça. Félicitations à Anthony Joshua. Il s’est comporté de manière admirable et comme un vrai professionnel. Il a montré ce que c’est qu’un boxeur technique. D’ailleurs, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent à propos de lui et de Francis, mais je pense honnêtement que c’est la meilleure performance d’Anthony Joshua en tant que boxeur à ce jour ! »

Le conseil d’Usman pour Ngannou