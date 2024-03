MMA - UFC : Poirier se paye la tête de Saint-Denis sur les réseaux, il réagit !

Florian Barré

Depuis sa défaite face à Dustin Poirier lors de l’UFC 299, Benoît Saint-Denis se fait plutôt discret. Le Français reprend des forces auprès de ses proches, lui qui a avoué avoir combattu malade et déshydraté. C’est d’ailleurs tout récemment que le Nîmois a mis les choses au clair sur son état de santé avant d’être moqué par son rival du moment. Une raillerie que le « God of War » a pris avec humour et qui semble déjà le remotiver.

Dans un élan de cinq victoires consécutives, Benoît Saint-Denis pensait pouvoir se frayer un chemin vers le top 5 des poids légers de l’UFC. Malheureusement, le tricolore est tombé sur un Dustin Poirier expérimenté et toujours assoiffé de succès. Malgré un KO subit au deuxième round, l’ancien militaire a grimpé d’une place dans le classement, passant ainsi de la 12e à la 11e position. Par ailleurs, c’est sur Instagram qu’il a pu expliquer l’une des principales raisons de sa défaite. Physiquement, son corps n’était pas prêt pour l’échéance.

BSD veut sa revanche contre Poirier

« Samedi, j’ai eu l’honneur de croiser le fer avec la légende Dustin Poirier. J’ai combattu complètement déshydraté. La frustration est énorme, mais il est difficile d’évaluer quand annuler une telle opportunité. Je vais retourner au travail et corriger certains paramètres qui ne sont pas à négliger et ne plus jamais vous donner l’ombre de moi-même. Dieu nous met à l’épreuve de bien des manières, j’ai le bonheur d’être bien entouré et d’avoir énormément de soutien. À nous de vous montrer le BSD des derniers combats à mon retour, et de mériter ma revanche face à ce Louisianais. » Tels sont les mots écrits par Benoît Saint-Denis, encore touché par sa défaite.

Poirier lâche une pique à BSD