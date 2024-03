UFC : Et maintenant, quelle suite pour Benoit Saint-Denis ?

Arnaud De Kanel

Donné favori des pronostiqueurs, Benoit Saint-Denis a concédé la deuxième défaite de sa carrière depuis ses débuts professionnels en MMA dans la nuit de samedi à dimanche face à la légende Dustin Poirier. Affaibli par un virus, l'ancien membre des forces spéciales françaises a été mis KO au deuxième round après avoir livré une guerre féroce à son adversaire. Ce combat pouvait bouleverser sa carrière, mais il faudra attendre un peu avant de le voir face à un grand nom de la catégorie.

Ce revers vient forcément rebattre les cartes pour son avenir mais il n'hypothèque pas ses chances de titre dans les prochaines années, bien au contraire.



BSD a montré de belles choses

Benoit Saint-Denis était face à une montagne. Alors qu'il a commencé le MMA professionnel il y a seulement trois ans, le Français était déjà aux portes du top 10 de la catégorie la plus relevée de la plus prestigieuse des organisations, l'UFC. L'opportunité de combattre Dustin Poirier était impossible à refuser pour BSD qui rêve d'aller chercher la ceinture et de la défendre un jour à Paris. Diminué par un virus, Saint-Denis a décidé de tout donner dans le premier round qu'il a largement dominé pour mettre un terme au combat le plus tôt possible, sachant qu'il ne pouvait pas aller au delà en raison de son état de santé. Poirier a tenu bon après avoir pris la tempête et il a profité d'un moment d'égarement du Français pour le mettre KO. Tout n'est pas à jeter pour BSD car on avait rarement vu Poirier se faire bousculer de la sorte dans un round. Il a donc prouvé qu'il avait le talent pour combattre les meilleurs et nul doute que sans ce virus, l'issue de ce combat aurait été différente. Dana White continue de lui faire confiance et c'est une très bonne chose pour la suite.

A quand le retour de BSD, et face à qui ?