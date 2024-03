MMA - UFC : Emmanuel Macron tire son chapeau à Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Dimanche matin, aux alentours de 6h10, Benoît Saint-Denis faisait son entrée dans l’octogone de l’UFC 299. Malgré un premier round de très haut niveau, le « God of War » a subi la dure loi des poings de Dustin Poirier dans la deuxième reprise. Le tricolore ne rentrera ainsi pas tout de suite dans le top 5 des poids légers de l’organisation mais n’aura pas démérité. De quoi s’attirer les louanges du Président de la République, Emmanuel Macron.

Alors qu’il a combattu devant Donal Trump, venu pour soutenir Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis a lui aussi reçu les félicitations d’un autre chef d’État. Dans la nuit de samedi à dimanche, BSD s’est incliné pour la deuxième fois de sa carrière à l’UFC. Ce dernier a pourtant impressionné de facilité dans le premier round, mettant à mal son vis-à-vis à de nombreuses reprises. Malheureusement, comme à son habitude, le natif de Nîmes s’est montré trop gourmand, voulant à tout prix aller dans la confrontation pour en finir.

Emmanuel Macron, « fier » de BSD

La finalité, on la connaît. Saint-Denis s’est incliné par KO et a publié quelques heures plus tard une déclaration pour s’excuser auprès de ses fans et de sa famille. Parmi les commentaires recensés sous sa publication Instagram, un certain Emmanuel Macron a offert toute sa considération au God of War : « Fier. Vous montrez au monde que le MMA français est grand. En plus d’être un héros de nos forces spéciales, aucun doute : vous serez un jour un immense champion ! » a ainsi déclaré le Président de la République.

