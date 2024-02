WWE - Elimination Chamber 2024 : Nos prédictions avant WrestleMania

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi à Perth en Australie a lieu ‘Elimination Chamber’, le dernier grand rendez-vous de la WWE avant le quarantième anniversaire de WrestleMania le week-end du 6 avril à Philadelphie. Avant ce show, le 10 Sport vous livre ses prédictions sur les quatre matches programmés, incluant notamment deux matches en cage.

C’est dans un lieu inhabituel que la WWE se prépare à organiser son dernier Premium Live Event (ou pay per view) avant son grand show de l’année WrestleMania. Les stars du catch se donnent rendez-vous samedi du côté de Perth, en Australie, pour ‘Elimination Chamber’, l’un des shows phares de la compagne qui tient son nom du match éponyme à six participants se déroulant dans une cage. Il y aura justement deux Elimination Chamber, pour les hommes et pour les femmes, et deux autres matches pour des titres. Voici nos prévisions.

Drew McIntyre favori pour retrouver Seth Rollins

Chez les hommes, Drew McIntyre, Randy Orton, Kevin Owens, Bobby Lashley, Logan Paul et LA Knight se font face pour obtenir un match de championnat à WrestleMania contre Seth Rollins. A l’analyse, trois hommes apparaissent déjà hors course pour la victoire, à savoir Logan Paul, qui devrait défendre son titre des Etats-Unis en avril prochain et dont la rivalité avec Kevin Owens ne semble pas être arrivée à terme, et Bobby Lashley, lui aussi occupé avec Karrion Kross. Reste alors Drew McIntyre, Randy Orton et LA Knight. Parmi ces trois, le premier cité apparaît comme le favori après la blessure de CM Punk qui a relancé les plans de la WWE. L’Écossais sort d’une victoire éclatante, bien que contestée, contre Cody Rhodes lors du dernier Raw et semble bien embarqué pour l’emporter à Elimination Chamber, avec un avenir glorieux qui s’annonce pour lui s’il décide de rester à la WWE, son contrat arrivant à expiration. Il est par ailleurs l’unique représentant du show rouge dans ce match.

WWE - Elimination Chamber 2024 : Carte, streaming légal, horaire inhabituel... Dernière ligne droite avant WrestleMania https://t.co/5IRkpu1nmG pic.twitter.com/RlAN749Lki — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

C’est ouvert chez les femmes

C’est plus ouvert du côté de la division féminine, Becky Lynch, Liv Morgan, Naomi, Bianca Belair, Tiffany Stratton et Raquel Rodriguez vont se disputant une place de prétendante au titre de Rhea Ripley si celle-ci sort gagnante de son match face à Nia Jax. De retour de blessure, Liv Morgan a soif de revanche et apparaît comme une candidate crédible pour retrouver Rhea Ripley, responsable à l’écran de ses six mois d’absence. Cependant, Becky Lynch semble disposer d’une longueur d’avance pour l’emporter en Australie. C’est d’ailleurs elle qui avait interrompu la championne en titre à l’occasion du WrestleMania XL Kickoff il y a quelques jours, conférence de presse servant à promouvoir le grand show de l’année. Faut-il y voir un indice sur l’une des affiches du week-end du 6 avril ?

Rhea Ripley gagnante à domicile

La catcheuse vainqueure de l’Elimination Chamber défiera donc soit Rhea Ripley, championne en titre, ou son adversaire lors du show de samedi Nia Jax, une menace sérieuse pour l’Australienne qui sera à domicile. A première vue, peu de doute néanmoins sur l’issue du combat à un peu plus d’un mois de WrestleMania, avec une victoire éclatante de Rhea Ripley qui est attendue.

Le Judgment Day devrait enchaîner

Interrogé en exclusivité par le10sport.com le mois dernier, Tyler Bate affichait son objectif de remporter les titres par équipe avec Pete Dunne, au Royal Rumble, à WrestleMania ou bien à Backlash qui se tiendra en France le 4 mai. Mais c’est finalement en Australie que l’équipe peut décrocher l’or, avec un match contre Finn Balor et Damian Priest, qui devrait conserver leurs ceintures jusqu’à WrestleMania au minimum alors que The Miz et R-Truth apparaissent à ce jour comme de meilleurs choix pour les détrôner. Malgré leur passé commun, Tyler Bate et Pete Dunne n’ont pas encore la carrure nécessaire pour devenir champions à la WWE, alors que DIY ou The Creed Brothers, qui semblaient mieux armés, ont échoué.

Rollins et Rhodes vont parler, match XXL en vue ?