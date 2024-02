Conor McGregor - WWE : L’annonce surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi soir, la WWE était de passage à Anaheim pour son show hebdomadaire Raw. Un gros programme était réservé aux spectateurs sur place, mais ces derniers ne s’attendaient sûrement pas à l’apparition de Michael Chandler, l’ancien triple champion des poids légers du Bellator interpellant Conor McGregor pour un combat.

Surprise du côté de RAW dans la nuit de lundi à mardi heure française. Alors que la WWE organisait son traditionnel show hebdomadaire au Honda Center d'Anaheim, en Californie, Michael Chandler a été aperçu dans le public et a eu l’occasion de dire quelques mots aux spectateurs présents. Un message en direction de Conor McGregor en vue d’un choc dans l’octogone.

Conor McGregor interpelle dans un show de la WWE !

« Vous êtes maintenant en présence du combattant UFC le plus divertissant de la planète », a commencé l’ancien triple champion des poids légers du Bellator, confirmant ses dires dans les secondes qui suivirent : « Voilà un Irlandais qui me fait attendre depuis bien trop longtemps, et j'ai toujours un mec en tête ! Conor McGregor, ramène ton petit c*l dans l'octogone ! On a des affaires à régler, les gars ! »

WHOA! 😲😲😲@MikeChandlerMMA just called out @TheNotoriousMMA on #WWERaw! pic.twitter.com/pUN2dUFW1r — WWE (@WWE) February 20, 2024

Toujours pas de date programmée

Un défi UFC lancé en plein show de la WWE à quelques semaines de WrestleMania, la scène peut paraître surprenante à première vue, mais les deux marques font désormais partie de la même entité, TKO Group Holdings, depuis le rachat de la compagnie de catch par Endeavor en avril 2023. Il ne sera pas rare de voir à l’avenir la WWE et l’UFC organiser chacun de leur côté un événement dans la même ville et la même arène le temps d’un week-end. Conor McGregor n'a plus combattu depuis qu'il s'est cassé la jambe lors de sa défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021 et avait annoncé en décembre son combat de retour face à Chandler le 29 juin prochain. Depuis, le PDG de l’UFC Dana White a précisé qu'aucun combat entre les deux hommes n'était programmé.