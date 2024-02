MMA - UFC : Dana White refroidit tout le monde concernant le retour de Conor McGregor

Florian Barré

Alors qu’il n’a plus combattu depuis sa défaite face à Dustin Poirier en juillet 2021, Conor McGregor s’apprête à faire son retour. Le soir du nouvel an, il a même annoncé qu’il reviendrait le 29 juin 2024 avec un combat contre Michael Chandler, date confirmée par son homologue américain. Pour autant, un doute plane toujours à ce sujet puisque l’UFC tarde à officialiser la nouvelle. La dernière déclaration de Dana White va d’ailleurs dans ce sens.

Impatient de faire son retour dans les cages de l’UFC, Conor McGregor n’est plus apparu depuis juillet 2021 et une grave blessure subie face à Dustin Poirier. S’il a affirmé être de retour pour juin face à Michael Chandler, certains observateurs l’imaginaient encore il y a peu sur la carte de l’UFC 300 en avril. Cela même puisque Dana White n’a pas encore annoncé le dernier main event de la soirée. Alors, The Notorious bientôt de retour ? Cette idée, le patron de l’organisation reine de MMA vient de l’effacer.

MMA : Poirier vs. Saint-Denis, pourquoi l’UFC 299 plutôt que l’UFC 300 ? https://t.co/BfR27ZELXB pic.twitter.com/me6is2EMz1 — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Dana White retarde encore l’échéance

Non seulement, Conor McGregor ne combattra pas lors de l’UFC 300, mais en plus il ne sera pas de retour en juin comme annoncé par le principal intéressé le 31 décembre dernier : « Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne année. J’aimerais annoncer la date de mon retour, le Notorious Conor McGregor, pour le plus grand come-back de tous les temps, qui aura lieu à Las Vegas pour l’International Fight Week, le 29 juin. L’adversaire, Michael Chandler. Et le poids, M. Chandler ? 84 kilos. »

« J’espère que ce sera à l’automne »