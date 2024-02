MMA : Coup de tonnerre à l’UFC, un immense champion est tombé ce week-end !

Florian Barré

Pour la première fois en 12 ans de carrière dans les arts martiaux mixtes, Alexander Volkanovski subit deux défaites consécutives. Après avoir été mis KO par Islam Makhachev à l’automne dernier, l’Australien perd encore plus gros cette fois-ci, en laissant l’espagnol Ilia Topuria lui dérober une ceinture qu’il avait autour de la taille depuis décembre 2019, date de l’UFC 245.

Il y a un nouveau roi de la division poids plume. L'UFC 298 a vu des résultats fous sur la carte samedi soir à Anaheim, en Californie, mais aucun n'était plus grand que l'événement principal. Ilia Topuria a renversé Alexander Volkanovski en tant que champion poids plume, ce en le mettant KO au deuxième round. L’arrêt de l’arbitre a mis fin au plus long règne actif dans la promotion après que Volkanvoski ait remporté la couronne pour la première fois en décembre 2019.

MMA : Le main event de l’UFC 300 enfin officialisé, avec une grosse surprise ! (vidéo) https://t.co/2ES0DP0S8T pic.twitter.com/OXUtKf6yN8 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Un très grand changement

Topuria a complété son ascension rapide vers le titre lors de son septième combat à l'UFC et 15e en tant que professionnel. Après avoir cherché des ouvertures au premier round, l’Espagnol a profité d’une ouverture à bout portant et a décroché le crochet droit parfait qui a complètement bloqué Volkanovski. C'est un grand changement pour une division qui a longtemps bénéficié d'une stabilité au sommet et qui entre désormais dans une nouvelle ère.

Whittaker domine Costa

Ailleurs sur la carte, du côté des poids moyens, Robert Whittaker est revenu en forme avec une victoire décisive contre Paulo Costa dans le co-événement principal. Whittaker, qui a été battu par le nouveau tenant du titre Dricus du Plessis en juillet dernier, avait besoin d'une victoire importante pour rester pertinent dans la conversation au titre. Costa, faisant quant à lui son grand retour depuis août 2022, et a ainsi subi sa troisième défaite lors de ses quatre derniers combats.