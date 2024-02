MMA : Baki accompagné d’une star de l’UFC pour combattre Doumbè ?

Florian Barré

Alors que Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov font monter la hype de leur combat, qui aura lieu à l’Accor Arena de Paris le 7 mars prochain, une nouvelle importante est récemment tombée, preuve de la portée que peut avoir cet affrontement sur la planète MMA. En effet, une star de l’UFC pourrait venir en aide à « Baki » selon les révélations de ce dernier dans l’émission « Clique » animée par Mouloud Achour.

La confrontation prévue entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov le 7 mars prochain fait grand bruit. Si celle-ci résonne particulièrement fort dans l’hexagone, elle pourrait prendre encore plus d’ampleur alors que Baki a révélé que Khamzat Chimaev pourrait lui venir en aide lors de sa préparation. Durant son passage dans l’émission « Clique » la semaine dernière, Baysangur Chamsoudinov a affirmé que Borz , classé neuvième dans la catégorie des poids moyens de l’UFC, pourrait bel et bien l’assister dans son entraînement.

Ce n’est pas une première pour Baki

Cette collaboration ne serait pas une première, puisque Baki a déjà été convié au camp de Chimaev pour une préparation antérieure. L’Émirien, connu pour sa rigueur et son engagement, pourrait donc offrir un soutien précieux à Chamsoudinov dans sa lutte contre Cédric Doumbè. « Il a la dalle. Il s’entraine très dur. C’est ce qui fait la différence avec les autres. Il va peut-être venir m’aider lors de ma préparation » a ainsi lâché Baki face à Mouloud Achour.

Quel apport Chimaev peut-il avoir ?