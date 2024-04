WWE : Surprises, retour, entrées folles... Les images à ne pas manquer de WrestleMania XL - Nuit 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Philadelphie accueillait dans la nuit de samedi à dimanche (en France) la première partie de WrestleMania XL, la quarantième édition du show catch de l'année proposé par la WWE, devant 72 543 spectateurs. Présent du côté du Lincoln Financial Field pour l'événement, le 10 Sport vous propose de revivre les plus grands moments du show.

L'entrée des grands soirs pour Rhea Ripley

La soirée a démarré fort avec le match opposant Rhea Ripley et Becky Lynch pour le titre féminin. Un an après s'être emparée de la ceinture à WrestleMania, l'Australienne a enchaîné en 2024 en sortant gagnante de son match, et a même eu droit à une entrée digne des plus grandes superstars de la WWE, le groupe Motionless In White étant présent pour interpréter "Demon in Your Dreams". Une excellente manière de débuter le quantième anniversaire de WrestleMania et de montrer l'envergure de l'événement.

MAMI has arrived at #WrestleMania XL as @MIWband plays Women's World Champion @RheaRipley_WWE to the ring in Philadelphia! pic.twitter.com/X8I2b7GJrc — WWE (@WWE) April 6, 2024

Un Ladder Match spectaculaire

Comme attendu, le Ladder Match pour les titres par équipe a tenu ses promesses. De nouveaux champions, avec la victoire d'Austin Theory et Grayson Waller pour Smackdown et de The Miz et R-Truth à Raw, mais également des actions spectaculaires avec les douze protagonistes réunis autour d'échelles.

El codazo de Xavier Woods a Tommaso Ciampa sobre la escalera. Este combate es un caos maravilloso. #WrestleMania pic.twitter.com/tym5Vc03SK

— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 7, 2024

Grayson Waller, que sigue luchando con su recién cinturón de campeón por parejas de SmackDown, se come una escalera con el Powerbomb de New Catch Republic.Qué combatazo. #WrestleMania pic.twitter.com/vfNwyz3jGs

— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 6, 2024

JOHNNY FREAKIN WRESTLING #WRESTLEMANIA pic.twitter.com/VRCxE7EsUX — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 7, 2024

Des visages bien connus de NFL aperçus

Pour le troisième match de la soirée, Rey Mysterio et Andrade ont pris le dessus sur Santos Escobar et Dominik Mysterio, une victoire décrochée avec l'aide de Lane Johnson et Jason Kelce, des visages bien connus de Philadelphie et du Lincoln Financial Field puisque les deux hommes ont porté le maillot des Eagles, l'équipe de NFL.

PHILLY STRONG.@JasonKelce & @LaneJohnson65 just destroyed @DomMysterio35 at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/k2xZdODDHA — WWE (@WWE) April 7, 2024

Le saut impressionnant de Joaquin Wilde

Quelques minutes auparavant, le public de WrestleMania XL avait vibré avec le saut de Joaquin Wilde sur plusieurs mètres vers l'extérieur depuis le deuxième corde, propulsé par Carlito et Cruz del Toro. Une action spectaculaire, aux allures de catapulte, qui avait déjà fait parler lorsqu'il l'avait réalisé pour la première fois il y a quelques semaines.

Lil Wayne fait le show avec Jey Uso

Révélée il y a quelques jours, la présence de Lil Wayne n'a pas déçue. Le rappeur américain a participé à l'entrée de Jey Uso, qui n'avait pas besoin de ça pour accroître sa popularité parmi les fans de la WWE qui ont savouré sa victoire sur son frère Jimmy Uso.

YEET x WEEZYJey Uso + @LilTunechi is the hottest #WrestleMania collab! pic.twitter.com/4hEq575y1E — WWE (@WWE) April 7, 2024

Première réussie pour Jade Cargill

Dernière recrue majeure de la WWE, Jade Cargill réalisait ce samedi ses débuts (hormis sa participation au Royal Rumble en janvier) dans un match par équipe avec Bianca Belair et Naomi à ses côtés, contre Damage CTRL (Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka), une première réussie pour l'ancienne star de l'AEW qui crève déjà l'écran comme on a pu le constater dès son entrée dans le stade puis sur le ring.

The trio of @BiancaBelairWWE, @TheTrinity_Fatu & @Jade_Cargill arrive in style at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/ZG9RBssrLb — WWE (@WWE) April 7, 2024

Jade Cargill is fucking amazing. That's the tweet. #Wrestlemania pic.twitter.com/ii8TEVQ2q3 — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 7, 2024

La fin d'un règne historique pour Gunther

Après un règne de 666 jours comme champion Intercontinental, le plus long de l'histoire, Gunther a dit adieu à sa ceinture contre Sami Zayn. Devant sa famille, l'outsider est sorti gagnant de ce duel intense qui a réchauffé le Lincoln Financial Field. Peu après un Brainbuster brutal depuis la deuxième corde, Sami Zayn a enchaîné et mis fin à la domination de l'Autrichien, qui ressort ainsi de ce WrestleMania XL sans sa ceinture.

SAMI ZAYN DID IT!!! GUNTHER HAS BEEN DETHRONED!!!WE HAVE A NEW INTERCONTINENTAL CHAMPION AT #WrestleMania!!! pic.twitter.com/ecvyi7y3Xh — WWE (@WWE) April 7, 2024

THAT'S HOW WINNING IS DONE!!! ❤️@SamiZayn pulls off the miracle in Philadelphia and it's a celebration at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/DrZlw7OnDe — WWE (@WWE) April 7, 2024

Le retour de The Rock sur un ring de la WWE

Onze ans après son dernier grand combat à la WWE, face à John Cena lors de WrestleMania 29, Dwayne 'The Rock' Johnson a retrouvé son premier amour ce samedi en remontant sur le ring avec son cousin Roman Reigns à ses côtés, contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Un retour gagnant pour le Rock, qui a effectué le tombé sur Rhodes après avoir délivré le match de la soirée en compagnie des trois autres participants.

Je comprends enfin pourquoi l’entrée du Rock est électrisante, elle met effectivement la chair de poule dès les premières notes #WrestleMania On remarque donc que la ceinture du People’s Champion fait son apparition 👀pic.twitter.com/gB3pLukHPb — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

2024. On assiste à ce moment à #WrestleMania. Totalement dingue pic.twitter.com/vw9qYWFaSK — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

Ça c’est digne des Avengers 🤩 #Wrestlemania pic.twitter.com/iOttrTs5LM — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

Le main event de #WrestleMania part dans tous les sens ! #TheRock à travers la table, le spear de #RomanReigns sur #SethRollins contre la barricade 🔥 pic.twitter.com/TvIKrVdk6f — Bernard Colas (@BernardCls) April 7, 2024

BLOODLINE. RULES.@TheRock just pinned @CodyRhodes at #WrestleMania XL and tomorrow night's main event will be Bloodline Rules! pic.twitter.com/RbQPaGAUZF — WWE (@WWE) April 7, 2024

Le main event de dimanche entre Roman Reigns et Cody Rhodes se fera ainsi sans disqualifications. La deuxième partie de WrestleMania démarrera dès 1h du matin (heure française).