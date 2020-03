Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Désaccord au sein du clan Pogba ?

Publié le 11 mars 2020 à 17h45 par A.C.

Mathias Pogba a récemment laissé entendre que son frère Paul pourrait rejoindre le Real Madrid. Pourtant, le champion du monde semble avoir d’autres idées en tête...

On n’a pas fini de parler de l’avenir de Paul Pogba. Après son départ râté de l’été dernier, le Français semble toujours vouloir quitter Manchester United, même si des nouvelles informations en provenance d’Angleterre assurent désormais le contraire. Le Paris Saint-Germain est annoncé comme l’un de ses courtisans, mais Zinedine Zidane souhaiterait toujours le retrouver au Real Madrid. Récemment, Mathias Pogba a d’ailleurs confirmé cette piste. « Je veux que mon frère signe au Real Madrid, mais pour le moment il n'y a rien » a expliqué le frère du milieu de Manchester United. « Depuis 2016 et l'arrivée de Zidane on parle de mon frère au Real Madrid, et ce sera encore le cas ».

Le Real Madrid ? Paul Pogba ne penserait qu’à la Juventus