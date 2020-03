Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace planerait sur ce dossier à 140M€ !

Publié le 11 mars 2020 à 23h45 par Th.B.

Manchester United serait bel et bien en course et bien placé pour accueillir Jadon Sancho, mais contrairement au PSG, une condition serait requise pour que les Red Devils lancent une offensive pour le joueur du Borussia Dortmund.

Le feuilleton Jadon Sancho serait susceptible de considérablement animer le marché des transferts cet été. En effet, à seulement 19 ans, l’international anglais aurait beaucoup de clubs à ses pieds. Chelsea, Manchester City, Liverpool ou encore le PSG seraient sur les rangs pour accueillir l’ailier du Borussia Dortmund. Cependant, Manchester United serait une réelle menace, si ce n’est la plus grosse pour le PSG dans la course à la signature de Jadon Sancho.

Manchester United favori pour le recrutement de Sancho, mais…