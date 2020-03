Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu dans ce dossier à 140M€ !

Publié le 11 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Prodige du Borussia Dortmund, Jadon Sancho devrait animer le prochain mercato estival. Mais Hans-Joachim Watzke ne compte pas lâcher si facilement son joueur.

Cette saison, Jadon Sancho explose avec le Borussia Dortmund. Arrivé pour seulement 8M€ en provenance de Manchester City en 2017, l'international anglais impressionne grâce à ses 17 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Par conséquent, l'international anglais ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Le PSG ou encore Manchester United et Chelsea seraient prêts à toutes les folies pour le prodige du Borussia. Mais Hans-Joachim Watzke ne l'entend pas de cette oreille.

Dortmund ne compte pas vendre Sancho