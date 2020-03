Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un gros coup à 100M€ !

Publié le 21 mars 2020 à 4h30 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo continue de suivre avec attention l'évolution de la situation de Sergej Milinkovic-Savic, qui reste la priorité du directeur sportif du PSG.

L'été prochain, le Paris Saint-Germain devrait mener un recrutement d'envergue. En effet, Leonardo aurait plusieurs chantiers à régler à l'image des joueurs en fin de contrat qu'il choisira ou non de prolonger. Mais ce n'est pas tout. Le directeur sportif du PSG souhaitera également renforcer l'effectif parisien dans l'entrejeu malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier. Le dirigeant brésilien recherche effectivement un profil différent.

Milinkovic-Savic est toujours la priorité de Leonardo