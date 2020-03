Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prendrait ses dispositions pour son retour au Barça !

Publié le 21 mars 2020 à 9h45 par Th.B.

Très intéressé à l’idée de retrouver le FC Barcelone lors du prochain mercato, Neymar préparerait déjà son départ du PSG et serait prêt à tout pour témoigner de la réussite de cette opération. Explications.

Neymar, FC Barcelone, Acte II ? Après son transfert avorté au Barça l’été dernier, ce serait la direction que le dossier Neymar prendrait. En effet, après divers appels du pied du club catalan, que ce soit par son capitaine Lionel Messi ou son secrétaire technique Éric Abidal, le Barça n’a jamais fermé la porte au retour de Neymar ces derniers temps. Et alors que le PSG ne lui a rien proposé en terme de prolongation de contrat, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le vendredi 20 mars, une offre de 150M€ pourrait suffire pour obtenir l’aval des dirigeants parisiens dans cette opération. C’est du moins l’information que communiquait dernièrement Julien Laurens. Et Neymar serait prêt à quitter le PSG.

Neymar prêt à tout pour le Barça ?