Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait lâché une bombe pour son avenir !

Publié le 21 mars 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 21 mars 2020 à 8h16

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Neymar aurait révélé à la direction blaugrana, par le biais de ses représentants, son désir de quitter le PSG pour revenir au Barça à l’intersaison…

De quoi sera fait l’avenir de Neymar Jr ? Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, la star auriverde a régulièrement été annoncée partante. D’abord en 2018 pour le Real Madrid et surtout pour le FC Barcelone lors de la dernière session estivale des transferts. Pour revenir au Barça , Neymar aurait d’ailleurs proposé de mettre 20M€ de sa poche pour faciliter l’opération. Neymar est finalement resté au PSG, et ne dispose pas d’une offre de prolongation de contrat concrète de la part des dirigeants parisiens, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le vendredi 20 mars. Un départ de Neymar pourrait donc avoir lieu à l’intersaison, moment où il lui restera deux années sur son contrat avec le PSG. Et le Brésilien aurait les idées claires concernant son avenir.

Neymar voudrait revenir au Barça et l’aurait fait savoir au club blaugrana !