Mercato - PSG : Ce prodige qui peut faire oublier Kylian Mbappé…

Publié le 27 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Constamment annoncé sur le départ, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois. Et le profil de Jadon Sancho semble déjà idéal pour assurer son éventuelle succession.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé continue d’attirer le Real Madrid. Mieux encore, le club merengue ferait de l’international français l’une de ses grandes priorités offensives pour les prochaines périodes de mercato. Et si le PSG se résignait à laisser filer Mbappé cet été ou bien dans un an, qui pourrait alors venir lui succéder sur le font de l’attaque ?

Sancho, l’heureux élu pour remplacer Mbappé ?

Ces dernières semaines, un vif intérêt du PSG pour Jadon Sancho (20 ans) a été évoqué, et l’ailier anglais du Borussia Dortmund serait très apprécié par Leonardo. Son profil d’attaquant vif, rapide et technique aurait de quoi faire oublier Mbappé, d’autant que Sancho est considéré comme l’un des plus grands espoirs offensifs de sa génération. Mais la concurrence s’annonce rude pour le PSG puisque Liverpool, le Real Madrid ou encore Chelsea cibleraient également le jeune talent anglais.