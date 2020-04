Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de froid dans ce dossier à 11M€ !

Publié le 4 avril 2020 à 9h30 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Séville ces derniers jours, Maxime Lopez ne serait en réalité absolument pas dans les plans de Julen Lopetegui, l'entraîneur du club andalou.

En quête de liquidités en vue de la saison prochaine afin de rester dans les clous du fair-play financier, l'Olympique de Marseille devrait vendre plusieurs joueurs, à commencer par ceux dont le contrat prend fin en juin 2021. C'est donc le cas de Maxime Lopez, qui souffre de la concurrence avec Morgan Sanson et Valentin Rongier. Une situation qui n'aurait pas manqué d'alerter Monchi. En fin connaisseur du marché français, le directeur sportif du FC Séville se serait positionné sur Maxime Lopez et serait même entré en discussions avec son entourage à en croire Estadio Deportivo. Un an après s'être offert Lucas Ocampos pour 15M€, Monchi pourrait donc de nouveau aller piocher à l'OM en recrutant Maxime Lopez pour une somme avoisinant les 10M€.

«Son dossier n'est absolument pas ouvert en ce moment»