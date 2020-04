Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'entourage de Maxime Lopez confirme une piste chaude !

Publié le 2 avril 2020 à 9h00 par La rédaction

Moins utilisé cette saison, Maxime Lopez a de grandes chances de quitter l'OM cet été alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Et son entourage confirme les contacts avec le FC Séville où Monchi apprécie grandement son profil.

Bien que l'UEFA ait décidé de suspendre temporairement le fair-play financier compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Olympique de Marseille ne sera pas pour autant totalement libéré cet été. En effet, le club phocéen devra vendre afin de rééquilibrer ses comptes et plusieurs joueurs sont concernés, à commencer par ceux dont le contrat rend fin en juin 2021. C'est notamment le cas de Maxime Lopez. Peu utilisé par André Villas-Boas et barré par la concurrence de Valentin Rongier et Morgan Sanson, le joueur formé à l'OM devrait être vendu cet été afin de ne pas partir libre dans un an.

Le clan Lopez confirme les contacts avec Monchi

Et dans cette optique, la piste menant au FC Séville semble être la plus chaude. En effet, Monchi apprécie grandement les qualités de Maxime Lopez, à tel point que Sport révélait récemment que le directeur sportif sévillan prévoyait de transmettre une offre 8M€ à l'OM pour son milieu de terrain. Une information sur laquelle s'est penché Estadio Deportivo. Le quotidien andalou a ainsi contacté l'entourage de Maxime Lopez qui a confirmé les contacts avec le FC Séville qui se font même de manière directe entre Monchi et le représentant de Maxime Lopez. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé pour le moment entre toutes les parties bien que la piste menant au club du Nervion soit bien la plus chaude pour le joueur formé à l'OM.