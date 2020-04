Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance l'avenir d'Icardi !

Publié le 3 avril 2020 à 19h45 par B.C.

Dernièrement, on assure en Italie que Mauro Icardi aurait décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Cependant, rien ne serait encore décidé pour l'avenir de l'attaquant argentin.

Après des débuts fracassants au PSG, Mauro Icardi a connu plusieurs semaines compliquées ces dernières semaines, et cela pourrait avoir raison de son avenir. Alors que la Juventus s'intéresse de près à l'international argentin, le journaliste italien Nicolo Schira a annoncé que Mauro Icardi ne voudrait plus rester dans la capitale et aurait informé Leonardo de ses envies d'ailleurs. Ainsi, les discussions entre le PSG et l'Inter Milan concernant la levée de l'option d'achat du joueur auraient été rompues selon Nicolo Schira, mais la Gazzetta dello Sport annonce des informations contradictoires ce vendredi.

Rien n'est acté pour Icardi !