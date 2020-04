Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces vérités sur un départ de Coutinho !

Publié le 9 avril 2020 à 13h00 par Th.B.

Alors que Philippe Coutinho est annoncé proche de Chelsea, seul Leicester formulerait un intérêt concret pour le joueur du FC Barcelone à ce jour.

Le FC Barcelone ne devrait pas retenir Philippe Coutinho une fois que le mercato estival aura ouvert ses portes. En effet, le Brésilien ne serait plus en odeur de sainteté du côté du Camp Nou, d’où son prêt avec option d’achat non obligatoire au Bayern Munich. Et cet été, le Barça compterait bien se séparer une bonne fois pour toute de Philippe Coutinho. La cote du Brésilien serait restée intacte en Premier League, bien qu’il n’ait plus affiché son réel niveau depuis son départ de Liverpool à l’hiver 2018. Un retour chez les Reds ne semblerait pas d’actualité, et la vague réponse de Jürgen Klopp confirme cette tendance. Un club anglais aurait concrètement avancé ses pions pour Coutinho.

Leicester, seule porte de sortie concrète pour Coutinho ?