Mercato - PSG : Le deal Mbappe-Real Madrid compromis ?

Publié le 10 avril 2020 à 0h45 par La rédaction

Certains médias italiens annoncent que le deal Mbappe-Real pourrait être compromis par la crise sanitaire actuelle. Que faut-il en penser ?

En Italie, certains médias annoncent qu’avec la crise sanitaire actuelle, et les difficultés financières lourdes qui pourraient en résulter pour les clubs, le Real Madrid pourrait ne pas être en mesure de lancer son offensive pour Kylian Mbappe. La menace est-elle réelle ?

Aucune menace pour le deal Mbappe

Il apparaît évident que le mercato pourrait être un peu freiné par les conséquences de la crise actuelle. Pour autant, il est très improbable que cela impacte l’opération Mbappe. En effet, il apparaît quasi certain que le club merengue a programmé son offensive sur l’attaquant français pour juin 2021, lorsque ce dernier n’aura plus qu’un an de contrat, afin de réduire au maximum le coût du transfert. Autant d’éléments qui font que l’opération Mbappe ne devrait pas être remise en question.