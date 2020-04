Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie forte sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 10 avril 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Au fait de l’actualité sur le Barça, Rivaldo, ancien milieu du club (1997-2002), prend clairement position pour le futur de Lionel Messi.

Avec sa clause lui permettant de quitter le Barça dès cet été, à un an de la fin de son contrat, Lionel Messi laisse donc planer le doute concernant son avenir. Le capitaine du FC Barcelone pourrait donc claquer la porte du Champion d’Espagne d’ici quelques semaines. Une énorme onde de choc, le joueur n’ayant connu que les Blaugrana dans sa carrière. L’Inter Milan se pencherait très sérieusement sur le profil de la star argentine, cette dernière pouvant également revenir dans son pays natal (Newell's Old Boys). Mais Rivaldo, ex-milieu de terrain de Barcelone, estime que Messi ne quittera pas l'Espagne.

«Messi n’a aucune raison de quitter l’Espagne»