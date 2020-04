Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les menaces se précisent pour Messi

Publié le 9 avril 2020 à 23h00 par La rédaction

L’Inter Milan aurait bien dégainé une offre contractuelle pour Lionel Messi. Sans doute le premier club d’une longue série… Explication.

Comme prévu, la situation contractuelle de Lionel Messi, qui fragilise grandement le FC Barcelone puisque l’Argentin n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, commence à éveiller les appétits parmi les grands clubs. En effet, selon certaines informations de TNT Sports, l’Inter aurait bien dégainé des premières approches au sujet de Lionel Messi et même formulé une offre contractuelle au joueur. Newell’s Old Boys en Argentine en aurait fait de même.

D’autres clubs vont arriver…

Et ce n’est probablement que le début. Le mercato estival s’approchant, il est évident que de plus en plus de clubs vont commencer à croire à la faisabilité d’un deal Messi. La concurrence va donc aller s’accentuant pour Barcelone, pour qui la tâche de prolonger le contrat de l’Argentin va devenir de plus en plus ardue, alors que ce dernier va lui avoir la main à 100% sur l’affaire.