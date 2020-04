Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prend les choses en mains pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 12 avril 2020 à 12h00 par A.C.

Tout porte à croire que James Rodriguez, peu utilisé au Real Madrid, va rebondir du côté de la Premier League.

Revenu l’été dernier à Madrid, après un prêt au Bayern Munich de deux saisons, James Rodriguez ne semble définitivement plus avoir sa place au Real Madrid. Handicapé par les blessures, le Colombien ne semble pas être le premier choix de Zinedine Zidane et, avec son coéquipier Gareth Bale, il est annoncé comme le premier partant. Ces ventes pourraient notamment permettre au Merengue d’investir sur des gros dossiers, comme Harry Kane et Paul Pogba.

Direction Everton pour James Rodriguez ?

D’après les informations de Nicolo Schira, la piste la plus chaude mènerait James Rodriguez vers Everton. Le journaliste italien assure que le joueur du Real Madrid apprécierait tout particulièrement cette destination, après en avoir longuement parlé avec Carlo Ancelotti lors d’une réunion. Les deux hommes se connaissent très bien, pour avoir travaillé ensemble à Madrid et au Bayern Munich, par le passé.