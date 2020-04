Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino en approche pour remplacer Zidane ?

Publié le 16 avril 2020 à 11h00 par Th.B.

Annoncé comme successeur de Zinedine Zidane au Real Madrid, Mauricio Pochettino devra prendre son mal en patience pour s’asseoir sur le banc merengue, le poste n’étant pas en passe d’être vacant.

Et si Mauricio Pochettino s’engageait enfin avec le Real Madrid ? Depuis plusieurs années désormais, Florentino Pérez souhaiterait nommer l’Argentin entraîneur de la Casa Blanca et aurait tenté à plusieurs reprises de l’approcher pour obtenir son aval. Cependant, Pochettino était alors en poste à Tottenham. Remercié en novembre dernier et remplacé par José Mourinho chez les Spurs , le technicien est désormais libre. De quoi permettre à la presse d’évoquer une potentielle arrivée au Real Madrid. Début mars, The Independent dévoilait que Florentino Pérez aurait démarché le clan Pochettino pour lui faire part de son intérêt et lui soumettre une requête. En effet, le président du Real Madrid aurait demandé à l’entourage de l’Argentin d’être alerté si des clubs approchaient Pochettino avec des offres d’emploi.

Zidane conservé ?