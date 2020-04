Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange entre Semedo et Cancelo ? La réponse !

Publié le 16 avril 2020 à 23h00 par T.M.

Dernièrement, la presse anglaise évoquait un possible échange entre Nelson Semedo et Joao Cancelo. Toutefois, cette opération entre Barcelone et Manchester City serait loin d’être une réalité.

Entre le FC Barcelone et Nelson Semedo, le divorce semble se rapprocher. Alors que les négociations pour prolongation serait à l’arrêt, le Portugais pourrait finalement prendre la porte. Ce jeudi, Mundo Deportivo assure d’ailleurs que le latéral droit envisagerait de plus en plus à la possibilité de quitter le Barça. Un départ de Semedo qui pourrait alors relancer l’hypothèse d’un échange avec Manchester City et Joao Cancelo dernièrement émise par la presse anglaise. Une affaire qui pourrait satisfaire tout le monde, mais surtout Jorge Mendes, agent des deux Portugais.

Avant tout une idée de Mendes ?