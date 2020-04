Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nelson Semedo aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 16 avril 2020 à 9h00 par T.M.

Ces derniers jours, l’avenir de Nelson Semedo s’est retrouvé au centre de nombreuses rumeurs. Le Portugais aurait d’ailleurs pris une décision à ce sujet.

Les mouvements pourraient être nombreux cet été au FC Barcelone, tant au rayon des arrivées que des départs. En effet, les caisses du club catalan sont vides, il faut donc les remplir. La question est maintenant de savoir qui partira et selon les derniers échos, Nelson Semedo pourrait bien être sur la liste des partants. Alors que le Barça cherchait ces dernières semaines à prolonger le Portugais, la situation aurait largement évoluer pour le joueur de Quique Setien. Désormais, un départ est de plus en plus évoqué. Une option qui traverserait également l’esprit de Semedo.

Semedo sur le départ ?