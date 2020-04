Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur le retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 16 avril 2020 à 19h45 par T.M.

Alors qu’Emili Rousaud vient de quitter la direction du FC Barcelone, il estime que le retour de Neymar est bel et bien envisageable.

Pas un jour ne passe sans que l’avenir de Neymar se retrouve au centre des rumeurs. Après 3 ans au PSG, le Brésilien est à nouveau annoncé sur le départ et le FC Barcelone ne lâcherait. Un feuilleton qui tient en haleine tous les fans. Ce jeudi, un nouveau rebondissement est d’ailleurs arrivé avec la sortie de Neymar Sr, père et agent du Parisien. Sur les réseaux sociaux, il a ainsi assuré que Neymar était heureux et qu’un départ du PSG n’était pas d’actualité. De quoi mettre un terme à ce gros dossier ?

« Pas du tout impossible »