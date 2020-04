Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces Français qui pourraient relancer l’opération Neymar !

Publié le 17 avril 2020 à 8h15 par T.M.

Cherchant toujours à trouver une solution pour régler l’arrivée de Neymar, le FC Barcelone pourrait bien avoir trouvé un nouveau plan.

Le feuilleton Neymar est reparti de plus belle à l’approche du mercato estival. En effet, il est encore question d’un départ du PSG pour le Brésilien. Et forcément, le FC Barcelone n’est pas loin dans l’histoire. Après 3 ans, Neymar pourrait faire son retour au Camp Nou. Problème, le coronavirus est passé par là et cela pourrait bien mettre à mal cette opération. D’ailleurs, ces dernières heures, Esport3 a lâché une bombe sur ce dossier, expliquant que le Barça aurait lâché l’affaire étant donné que cette opération serait trop compliquée d’un point de vue financier.

Un nouveau plan pour le Barça ?