Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone contraint d’abandonner pour Neymar ? La réponse !

Publié le 17 avril 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait de nouveau souhaité rapatrier Neymar cet été pendant un temps, le club catalan ne serait absolument pas en mesure de concrétiser le retour de l’attaquant brésilien financièrement.

Le mercato estival à venir pourrait être plus calme que l’été passé pour le PSG et Neymar. L’an dernier, le FC Barcelone a tout fait pour tenter de rapatrier son ancien numéro 11 qui souhaitait quitter Paris, mais les Catalans ne sont jamais montrés en mesure de répondre aux prétentions financières de Leonardo et du club de la capitale pour lâcher leur star. Depuis cet épisode, Neymar s’est remobilisé avec le PSG en montrant son meilleur visage sur le terrain tout en étant grandement impliqué en coulisse. Toutefois, pas de quoi faire baisser les armes au Barça, qui aurait de nouveau souhaité attirer le natif de Mogi das Cruzes lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Seulement voilà, la saison 2 du feuilleton Neymar pourrait bien avoir touché à son terme dès ce jeudi. En effet, après que le père de la star ait annoncé que son fils était heureux au PSG, démentant ainsi les rumeurs de transfert à son sujet, le média catalan ESport3 a lâché une bombe en expliquant que le FC Barcelone avait décidé d’écarter la possibilité de recruter Neymar cet été en raison de la crise financière engendrée par le Covid-19. Et cette tendance semble bien être en train de se confirmer…

« Il y aura des arrivées, mais pas la sienne »