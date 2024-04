Une star du PSG victime d’une injustice, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien portier du PSG, Apoula Edel a tenu à rendre hommage à Keylor Navas. Doublure de Gianluigi Donnarumma depuis l'été 2021, l'ancien gardien du Real Madrid ne serait pas reconnu à sa juste valeur. Selon Edel, le portier costaricien a toujours fait le travail, que ce soit au Real Madrid ou à Paris.

Gianluigi Donnarumma a éclipsé Keylor Navas au PSG. Après une première année placée sous le signe de la concurrence, le portier italien a pris le dessus. Mais pour Apoula Edel, cette rivalité ne met pas en valeur les qualités de Navas, passé du jour au lendemain de titulaire indiscutable à doublure.

« Du jour au lendemain, tu peux devenir le plus nul »

« Paris a franchi une étape sur le plan financier. Donc au PSG, dans un grand club, on ne te laisse pas assez de chances. Soit c’est blanc, soit c’est noir. Du jour au lendemain, tu peux devenir le plus nul. C’est la vie de gardien de but » a déclaré l'ancien portier du PSG.

Edel rend hommage à Navas