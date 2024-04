Mbappé : Luis Enrique a déjà réussi sa mission ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Depuis l'annonce de son numéro 7, Luis Enrique prépare son équipe à jouer sans lui. Et visiblement, le coach du PSG a déjà réussi cette mission. En effet, le club de la capitale a écrasé l'OL ce dimanche soir sans Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air à l'issue de sa septième saison. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 25 ans a déjà communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été.

Luis Enrique veut habituer son équipe à jouer sans Mbappé

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne considère plus son numéro 7 comme un intouchable au PSG. En effet, le coach parisien n'hésite plus à faire sortir son attaquant en cours de match ou à le faire débuter certaines rencontres sur le banc des remplaçants. Comme il l'a expliqué lui-même, Luis Enrique veut préparer son équipe à une vie sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Et il semblerait que cette stratégie fonctionne.

Le PSG a étrillé l'OL sans Mbappé

Ce dimanche soir, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes. Alors que Kylian Mbappé n'a pas joué une seule minute, le club emmené par Luis Enrique s'est tout de même imposé largement (4-1). Le PSG n'est donc plus dépendant de la star de 25 ans.