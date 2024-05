Il veut signer un coup historique au PSG

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2013, Marquinhos détient le record du nombre de titres remportés en Coupe de France. Alors qu'il a déjà exposé six trophées dans sa vitrine, le capitaine parisien a la possibilité d'en ajouter un septième. Interrogé sur le sujet, Marquinhos a fait part de sa grande motivation.

Lors de l'été 2013, le PSG a bouclé le transfert de Marquinhos. En effet, le club de la capitale a fait plier l'AS Rome en formulant une offre avoisinant les 31M€.

Un septième sacre en Coupe de France pour Marquinhos ?

Au PSG depuis près de onze années, Marquinhos détient un record en Coupe de France. En effet, il est actuellement le joueur le plus titré, et ce, avec six trophées exposés dans son armoire. Alors que le PSG dispute une nouvelle finale ce samedi soir contre l'OL, Marquinhos (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021) a l'opportunité de creuser l'écart avec Marceau Somerlinck, Alain Roche, Dominique Bathenay, Thiago Silva et Angel Di Maria, qui ont tous été sacrés à cinq reprises. Interrogé sur sa possible septième couronne en Coupe de France, Marquinhos a fait passer un message fort.

«Si j'ai la possibilité d'augmenter mon palmarès je le ferai»