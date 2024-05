PSG : «Zéro cadeau», la surprise de Deschamps lance les hostilités !

Thomas Bourseau

C’est le Jour J et la dernière affiche de l’élite du football français de la saison : la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l’OL sur la pelouse du LOSC. Ayant fait toutes ses classes à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a rallié le Paris Saint-Germain pendant le mercato estival de 2023 et, avant de disputer l’Euro avec l’équipe de France, il compte bien faire « zéro cadeau » à ses anciens coéquipiers qu’il ne craint pas.

Ce samedi soir, le PSG tentera de remporter la 15ème Coupe de France de son histoire et au passage de récupérer un trophée qui lui échappe depuis 2021, Nantes et Toulouse ayant été les vainqueurs des deux dernières éditions. À Lille, Bradley Barcola qui a été transféré de l’OL au PSG pour 50M€ l’été dernier, retrouvera ses anciens coéquipiers et amis le temps d’une soirée pour un titre convié par les deux parties.

«Je ne crains personne»

Pour Tout le Sport , émission de France 3 , Bradley Barcola a été interrogé sur le fait de titiller ses anciens potes pendant la rencontre. « Non, franchement pas du tout. C’est vrai que ça va être spécial, face à son ancien club. Là-bas j’ai grandi et j’ai tout fait ». Pour autant, Barcola n’est pas craintif de l’opposition que l’entraîneur Pierre Sage va mettre en place face au Paris Saint-Germain. « Non, je ne crains personne (rires). Même pas le général Alexandre Lacazette ? (Rires) Le général, on va le tenir, mais ça va être un bon match, un très bon match ».

«Ah non, zéro cadeau»