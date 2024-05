PSG : Mbappé s’en va et lâche un chèque de 11M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'identité du prochain club de Kylian Mbappé est l'un des secrets les moins bien gardés. Le joueur refuse de dévoiler publiquement sa future destination, mais tous les chemins mènent au Real Madrid. Une nouvelle preuve a été apportée par la presse espagnole. Récemment, le Français aurait acquis l'ancienne villa de Gareth Bale pour 11M€.

« Je quitte le PSG pour l'instant, c’est la seule chose à savoir ». Questionné jeudi sur son possible départ au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas levé les doutes. Mais le suspense existe-t-il encore dans ce dossier ? Il y a quelques jours, sa mère avait sous-entendu qu'il rejoindrait l'Espagne la saison prochaine. Et les dernières informations apparues dans la presse ibérique ne font que confirmer cette hypothèse.

Son départ au Real Madrid se précise

Selon les informations d' OK Diario , la star du PSG a acquis une maison appartenant à Gareth Bale. Situé dans le quartier de la Fonca, cet appartement a été acheté 11M€ par le joueur français. D'une supérficie de 1200M², cette villa dispose de sept chambres, 11 salles de bains, plusieurs terrasses, un green de golf, une salle de cinéma, un jacuzzi, une piscine intérieure et un parking couvert pouvant accueillir six voitures.

Le nouvel appartement de Mbappé est dévoilé

Dans les prochaines heures, Mbappé devrait s'envoler pour l'Espagne afin de finaliser les derniers détails. A en croire le média, l'annonce de son transfert pourrait être officialisée durant la première quinzaine du mois de juin.