PSG : Le clan Mbappé se fait cartonner !

Le 10 mai dernier, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG à l’issue de la saison. L’attaquant de 25 ans est néanmoins toujours au centre des rumeurs, puisqu’il n’a pas encore dévoilé sa future destination, bien que tout indique que c’est au Real Madrid que le Bondynois poursuivra sa carrière. Après ces longs mois de spéculations, Jérôme Rothen s’est lâché vis-à-vis de l’entourage du joueur.

C’est l’un des plus gros feuilletons mercato de ces dernières années qui s’apprête à prendre fin. Après deux étés durant lesquels il semblait tout proche de s’engager pour le Real Madrid à savoir 2021 et 2022, Kylian Mbappé devrait bel et bien voir son arrivée au Santiago Bernabéu être officialisée dans les prochains jours. L’avenir du capitaine de l’équipe de France fait toujours couler beaucoup d’encre et provoque de nombreuses réactions. Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen n’a pas mâché des mots lorsqu’il a évoqué l’entourage de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

«Ils veulent tout contrôler»

Réputé pour être dur en affaire, l’entourage de Kylian Mbappé aura sûrement joué un rôle majeur dans ce départ du PSG. Pour Jérôme Rothen, c’est même trop : « Mais en terme d’image ils font ce qu’ils veulent. Mais tu dois aussi réfléchir parce que moi son entourage, c’est pour ça que j’en veux. Et y’a pas que l’entourage de Kylian. Mais en terme de communication, ils veulent tout contrôler. Ils veulent soi-disant conseiller. Les entourages, les agents, tout ça ils savent mieux ce que le joueur ressent. C’est incroyable maintenant. Alors t’es un robot dans le vestiaire et puis tu dois faire comme ils ont envie. »

