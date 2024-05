Le PSG met fin à leur rêve, le calvaire continue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OL n’a pas su renverser le PSG ce samedi lors de la finale de la Coupe de France (2-1). La formation lyonnaise n’a pas remporté de titre depuis 2012, mais ce ne sont pas les tentatives qui ont pourtant manqué, les Gones enchaînant les échecs face au club de la capitale.

Après son incroyable remontée en Ligue 1, en passant de lanterne rouge à qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais rêvait de conclure cette folle saison par une victoire en Coupe de France, mais le PSG en a décidé autrement, battant l’équipe dirigée par Pierre Sage grâce à des réalisations d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz (2-1). Pour l’OL, la terrible série se poursuit.

Cinq finales de suite perdues, toutes contre le PSG

L’Olympique Lyonnais a perdu sa cinquième finale consécutive ce samedi en Coupe de France après ses revers lors du Trophée des Champions (2015 et 2016) et en Coupe de la Ligue (2014 et 2020), des matches à enjeu perdu à chaque fois contre le PSG, véritable bourreau des Gones ces dernières années comme le souligne Opta .

« Je pense qu'on aurait pu mieux faire »