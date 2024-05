Succession de Mbappé : Une offre de 70M€ va partir !

La rédaction

L’été s’annonce mouvementé au PSG. Alors que Kylian Mbappé a joué son dernier match avec les pensionnaires du Parc des Princes ce samedi, les dirigeants parisiens sont en quête d’un renfort offensif capable de remplacer le Bondynois. C’est du côté de la Premier League que le club parisien pourrait trouver son bonheur, en la personne de Michael Olise. Mais l’opération ne s’annonce pas aisée, puisque Chelsea serait également sur ses traces.

Si les supporters du PSG sont forcément anxieux à l’idée d’évoluer sans Kylian Mbappé la saison prochaine, nombreux sont les fans parisiens à être impatients de voir qui débarquera dans la capitale pour tenter de combler son départ. De nombreuses pistes sont évoquées dans la presse, et l’une d’elles mène à Michael Olise. L’international espoir français (7 sélections, 1 but) est régulièrement cité comme l’une des cibles parisiennes, mais pas seulement. Le natif de Londres a aussi des prétendants en Premier League et Chelsea serait prêt à mettre la main à la poche pour l’attirer à Stamford Bridge.

Chelsea prêt à mettre 70M€ pour Olise ?

D’après les informations du Mirror , Chelsea veut absolument Michael Olise. Si les Blues viennent de se séparer de Mauricio Pochettino, le club de Londres tentera de recruter le joueur de Crystal Palace quoiqu’il arrive. Le tabloïd anglais précise que les pensionnaires de Stamford Bridge seraient prêts à offrir 70M€ pour s’attacher les services de celui qui a marqué 10 buts en 19 matchs de Premier League cette saison.

Arsenal en embuscade