Une star du PSG fait halluciner Riolo

Thibault Morlain

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé face à l’OL (2-1), remportant ainsi la Coupe de France. Le club de la capitale a fini la saison sur une très bonne note, pour autant, durant la rencontre, certains joueurs de Luis Enrique n’ont pas forcément brillé. Une fois n’est pas coutume, Gianluigi Donnarumma n’a pas été le plus rassurant dans les buts du PSG. De quoi d’ailleurs faire halluciner Daniel Riolo suite à ce match des Parisiens.

Prometteur quand il était au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a encore du travail à faire pour s’inviter à la table des plus grands gardiens du monde. En effet, désormais dans les buts du PSG, l’Italien est loin de faire l’unanimité avec ses performances. Si Donnarumma est impressionnant quand il s’agit de faire des arrêts sur sa ligne, c’est une autre histoire quand il faut sortir dans les airs ou bien relancer avec ses pieds. Le gardien du PSG a beaucoup de difficultés dans ces deux domaines là et forcément, ça a parfois coûté cher au club de la capitale.



« C’est incroyable »

Face à l’OL en finale de la Coupe de France, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois montré ses lacunes dans les airs. Une action a d’ailleurs particulièrement fait halluciner Daniel Riolo. « A un moment, Donnarumma, il saute, il a les bras, t’as l’impression il est plus petit que quand il ne saute pas et sans les bras. C’est incroyable, incroyable. Et il passe à côté du ballon. (…) Tu sais qu’en Ligue des Champions, à chaque fois que c’est un peu bouillant, que c’est des moments de pression, que le PSG ne connait que très rarement en Ligue 1 et plus en Ligue des Champions, que c’est une faiblesse sur laquelle on va taper. Je suis d’accord sur le fait que les sorties aériennes ne sont plus comme à une époque. Mais tu ne vois pas des gardiens qui ont les faiblesses de Donnarumma malgré tout », a-t-il lâché sur RMC après la rencontre.

Un nouveau gardien au PSG ?

Alors que Gianluigi Donnarumma devrait rester le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens du PSG la saison prochaine, l’Italien pourrait toutefois voir un concurrent débarquer à Paris. Avec le départ de Keylor Navas et malgré Arnau Tenas, le club de la capitale envisagerait de s’offrir un nouveau portier. En ce sens, ces derniers jours, ça a beaucoup parlé d’une arrivée de Matvey Safonov, gardien de Krasnodar.