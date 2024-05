Mbappé - PSG : Il annonce du lourd après son départ !

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a disputé son dernier match avec le PSG samedi, lors de la finale de la Coupe de France remportée contre l’OL (1-2). Le club de la capitale va maintenant devoir se préparer à vivre sa première saison sans lui depuis sept ans, mais Fabian Ruiz est persuadé que Paris continuera de grandir, avec ou sans l’international français.

Cette fois, c’est vraiment fini. Après avoir fait ses adieux au Parc des Princes contre Toulouse, Kylian Mbappé a porté pour la dernière fois le maillot du PSG samedi. Une dernière qui s’est conclue par une victoire en finale de la Coupe de France face à l’OL (1-2). Le capitaine de l’équipe de France évoluera désormais au Real Madrid et le club de la capitale va devoir apprendre à vivre sans lui.

Mercato - PSG : Le regret de Zaïre-Emery avec Mbappé https://t.co/MBuEVgtBOw pic.twitter.com/4WWnaD5Mpd — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« Je suis heureux d’avoir pu profiter de lui pendant deux ans »

« Non, pas de discours dans le vestiaire. La vérité, c’est que nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie et rien d’autre. Je suis heureux d’avoir pu profiter de lui pendant deux ans parce qu’il est extraordinaire », a confié Fabian Ruiz à propos de Kylian Mbappé au micro de beIN SPORTS . Le milieu du PSG est persuadé qu’avec les joueurs déjà présents et ceux qui arriveront lors du mercato, tout ira bien pour Paris.

« Nous allons essayer de faire grandir Paris »